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В Одеській області немає мережевих обмежень постачання електроенергії

16 березня 2023 12:25
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Світло є у всіх будинках області
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Наразі генерації електроенергії в енергосистемі країни достатньо для покриття всього споживання. Тож Укренерго не доводить лімітів до ДТЕК. Всі мешканці Одещини зі світлом. 

Про це повідомив генеральний директор ДТЕК Одеські електромережі Дмитро Григор’єв. 

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"На Одещині немає мережевих обмежень — це результат злагодженої та професійної роботи всіх енергетиків. Нагадаю від початку лютого після масштабних аварій на енергооб’єктах, які стались внаслідок ворожих обстрілів в Одесі та в Одеському районі тривали обмеження. Енергетики працювали цілодобово, для повернення світла", — зазначив Дмитро Григор’єв. 

Також генеральний директор ДТЕК Одеські електромережі додав, що для забезпечення стабільної роботи критичної інфраструктури Одеси було передано 46 генераторів. Це дало змогу вивільнити додаткову потужність, щоб забезпечити близько 10 тисяч домогосподарств. 

"Зелена енергетика"

Вітрові та сонячні електростанції відіграли немалу роль у стабілізації енергосистеми регіону. Саме ці об’єкти генерації допомогли отримувати додаткові мегават/години, які розподіляються між клієнтами. 

Зазначимо, тяжка зима, довготривалі блекаути вже позаду. Одеса та Одеський район зазнали найбільших пошкоджень від ворожих обстрілів. Втім наразі блекаути не загрожують регіону. 

Наразі ліміти від НЕК "Укренерго" відсутні. Однак у разі перенавантаження мереж можливі обмеження електропостачання в окремих районах області. Вони будуть відбуватись згідно з стабілізаційними графіками. Перевірити інформацію щодо поточних відключень та ознайомитися з графіком можна за посиланням

Нагадаємо, у 2023 році ДТЕК планує змонтувати понад 60 тисяч розумних лічильників. Прилади обліку з’являться в Одесі, Подільському, Ізмаїльському та Білгород-Дністровському районах.

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