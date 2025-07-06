Пожарная опасность 7 июля в Одесской области

Пожар в поле. Фото иллюстративное: ГСЧС

В понедельник, 7 июля, в Одесской области прогнозируется чрезвычайно высокий уровень пожарной опасности. Из-за жары и сухой погоды возрастает риск возгораний в природных зонах. Жителей призывают быть особенно осторожными с огнем.

Об этом сообщает Гидрометеорологический центр Черного и Азовского морей.

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Уровень пожарной опасности. Фото: Гидрометеорологический центр Черного и Азовского морей

Пожарная опасность в Одесской области

По данным синоптиков, завтра почти по всей территории Одесской области будет сохраняться пятого, самого высокого уровня пожарной опасности. В такую погоду даже искра или неосмотрительно брошенный окурок могут вызвать масштабный пожар.

В зоне риска: Одесса, Черноморск, Измаил, Раздельная, Белгород-Днестровский, Вилково, Сарата, Болград, Затишье, Любашевка и Сербка.

"Погодные условия будут способствовать преимущественно повышенной вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания", — говорится в сообщении синоптиков.

Правила поведения во время пожарной опасности

Чтобы избежать пожара, надо придерживаться определенных правил поведения:

не сжигайте сухую траву или листья на приусадебных участках, это может перерасти в неконтролируемое горение;

не разводите открытый огонь рядом с сухой растительностью и хозяйственными постройками;

не разбрасывайте окурки и спички на сухую подстилку;

не посещайте леса вообще, ведь есть риск пострадать от взрывоопасных предметов, которыми загрязнено огромное количество территории Украины.

В случае обнаружения пожара следует немедленно сообщить в Службу спасения по номеру 101.

Также специалисты отмечают: в жаркую и ветреную погоду даже одна искра может привести к масштабной экологической катастрофе.

Напомним, вблизи Одессы активизировались ядовитые каракурты. Также мы сообщали, что в Одесской области наткнулись на сколию-гиганта — самую большую осу, занесенную в Красную книгу Украины.