В Одесской области объявили первый уровень опасности — причины
В 18 января в Одесской области ожидается ухудшение погодных условий. В этой связи синоптики объявили о первом (желтом) уровне опасности.
Об этом сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.
По информации синоптиков, ожидаются порывы южного ветра 15-20 м/с. Возможен шторм на море.
Кроме того, в Днепро-Бужском лимане кратковременный подъем уровня моря.
При чрезвычайных ситуациях действуют номера горячих линий
- Круглосуточная медицинская скорая помощь — 103;
- Патрульная служба МВД Украины в Одессе — 102;
- Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" — 15-01;
- Департамент городского хозяйства (диспетчерская) — (048) 705 48 84, (067) 705 84 48.
Напомним, в связи с непогодой в Одессе открылся пункт обогрева на Куликовом поле. К нему могут обратиться все, кто нуждается в помощи и укрытии во время сильного ветра и осадков.
Также мы писали, что в МВД назвали количество пунктов несокрушимости, которые уже функционируют в Украине. На базе Государственной службы чрезвычайных ситуаций работает уже более 1000 пунктов несокрушимости.
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