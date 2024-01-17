В Одесской области объявили первый уровень опасности — причины

Поваленное дерево в Одессе. Фото: Новини.LIVE

В 18 января в Одесской области ожидается ухудшение погодных условий. В этой связи синоптики объявили о первом (желтом) уровне опасности.

Об этом сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.

Читайте также:

По информации синоптиков, ожидаются порывы южного ветра 15-20 м/с. Возможен шторм на море.

Кроме того, в Днепро-Бужском лимане кратковременный подъем уровня моря.

При чрезвычайных ситуациях действуют номера горячих линий

Круглосуточная медицинская скорая помощь — 103;

Патрульная служба МВД Украины в Одессе — 102;

Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" — 15-01;

Департамент городского хозяйства (диспетчерская) — (048) 705 48 84, (067) 705 84 48.

Напомним, в связи с непогодой в Одессе открылся пункт обогрева на Куликовом поле. К нему могут обратиться все, кто нуждается в помощи и укрытии во время сильного ветра и осадков.

Также мы писали, что в МВД назвали количество пунктов несокрушимости, которые уже функционируют в Украине. На базе Государственной службы чрезвычайных ситуаций работает уже более 1000 пунктов несокрушимости.