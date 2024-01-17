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В Одесской области объявили первый уровень опасности — причины

17 января 2024 16:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одесской области объявили первый уровень опасности — причины
Поваленное дерево в Одессе. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В 18 января в Одесской области ожидается ухудшение погодных условий. В этой связи синоптики объявили о первом (желтом) уровне опасности.

Об этом сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.

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По информации синоптиков, ожидаются порывы южного ветра 15-20 м/с. Возможен шторм на море.

Кроме того, в Днепро-Бужском лимане кратковременный подъем уровня моря.

При чрезвычайных ситуациях действуют номера горячих линий

  • Круглосуточная медицинская скорая помощь — 103;
  • Патрульная служба МВД Украины в Одессе — 102;
  • Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" — 15-01;
  • Департамент городского хозяйства (диспетчерская) — (048) 705 48 84, (067) 705 84 48.

Напомним, в связи с непогодой в Одессе открылся пункт обогрева на Куликовом поле. К нему могут обратиться все, кто нуждается в помощи и укрытии во время сильного ветра и осадков.

Также мы писали, что в МВД назвали количество пунктов несокрушимости, которые уже функционируют в Украине. На базе Государственной службы чрезвычайных ситуаций работает уже более 1000 пунктов несокрушимости.

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