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В Одеській області оголосили перший рівень небезпеки — причини

17 січня 2024 16:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одеській області оголосили перший рівень небезпеки — причини
Повалене дерево в Одесі. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Протягом 18 січня в Одеській області очікується погіршення погодних умов. У звʼязку з цим синоптики оголосили про перший (жовтий) рівень небезпеки. 

Про це повідомили у Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів. 

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За інформацією синоптиків, очікуються пориви південного вітру, 15-20 м/с. Також можливий шторм на морі. 

Крім того, у Дніпро-Бузькому лимані короткочасний підйом рівня моря.

У разі надзвичайних ситуацій діють номери гарячих ліній

  • Цілодобова медична швидка допомога — 103;
  • Патрульна служба МВС України в Одесі — 102;
  • Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" — 15-01;
  • Департамент міського господарства (диспетчерська) — (048) 705 48 84, (067) 705 84 48.

Нагадаємо, у звʼязку з негодою в Одесі відкрився пункт обігріву на Куликовому полі. До нього можуть звернутися усі, хто потребує допомоги та прихистку під час сильного вітру та опадів.

Також ми писали, що у МВС назвали кількість пунктів незламності, які вже функціонують в Україні. На базі Державної служби надзвичайних ситуацій працює вже понад 1000 пунктів незламності. 

погода
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негода
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синоптик
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