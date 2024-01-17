В Одеській області оголосили перший рівень небезпеки — причини
Протягом 18 січня в Одеській області очікується погіршення погодних умов. У звʼязку з цим синоптики оголосили про перший (жовтий) рівень небезпеки.
Про це повідомили у Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів.
За інформацією синоптиків, очікуються пориви південного вітру, 15-20 м/с. Також можливий шторм на морі.
Крім того, у Дніпро-Бузькому лимані короткочасний підйом рівня моря.
У разі надзвичайних ситуацій діють номери гарячих ліній
- Цілодобова медична швидка допомога — 103;
- Патрульна служба МВС України в Одесі — 102;
- Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" — 15-01;
- Департамент міського господарства (диспетчерська) — (048) 705 48 84, (067) 705 84 48.
Нагадаємо, у звʼязку з негодою в Одесі відкрився пункт обігріву на Куликовому полі. До нього можуть звернутися усі, хто потребує допомоги та прихистку під час сильного вітру та опадів.
Також ми писали, що у МВС назвали кількість пунктів незламності, які вже функціонують в Україні. На базі Державної служби надзвичайних ситуацій працює вже понад 1000 пунктів незламності.
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