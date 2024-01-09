Майже триста населених пунктів Одещини залишаються без світла — коли чекати відновлення

Жінка запалює свічки. Фото: УНІАН

Станом на ранок 9 січня в Одеській області через негоду без світла залишаються 294 населених пункти. Енергетики понад добу працюють у посиленому режимі та повертають електропостачання мешканцям регіону.

Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК Одеські електромережі.

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"Роботи ускладнюють погодні умови: шквальні пориви вітру та обмерзання ліній спричиняють "галопування проводів". Наближатися до ліній електропередачі небезпечно", — йдеться у повідомленні.

Скільки вже відремонтували

137 повітряних ліній,

полагодили 1 457 трансформаторних підстанцій,

повернули світло для 194 635 родин у 637 міст і сіл області.

Зазначимо, що наразі на лініях та підстанціях працюють 147 бригад, а це — 447 працівників та 158 одиниць техніки.

Нагадаємо, синоптики найближчими днями прогнозували значне погіршення погодних умов, через це усі школярі Одеської області тимчасово перейдуть на дистанційне навчання. У разі відсутності світла кожній дитині мають надати місце для навчання у пунктах незламності.

Також ми писали, що у звʼязку з негодою в Одесі відкрився пункт обігріву на Куликовому полі. До нього можуть звернутися усі, хто потребує допомоги та прихистку під час сильного вітру та опадів.

Додамо, міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що підвищувати тарифи на світло до кінця опалювального сезону 2023/24 не планується. Він також зазначив, що у 2024 році Україна буде нарощувати потужності генерації.