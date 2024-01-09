Около трехсот населенных пунктов Одесчины остаются без света — когда ждать восстановления

Женщина зажигает свечи. Фото: УНИАН

По состоянию на утро 9 января в Одесской области из-за непогоды без света остаются 294 населенных пункта. Энергетики более суток работают в усиленном режиме и возвращают электроснабжение жителям региона.

Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК Одесские электросети.

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По информации энергетиков, в Одесской области остается одна из худших погодных ситуаций.

"Работы усложняют погодные условия: шквальные порывы ветра и обледенения линий влекут за собой "галопирование проводов". Приближаться к линиям электропередачи опасно", — говорится в сообщении.

Сколько уже отремонтировали

137 воздушных линий,

починили 1 457 трансформаторных подстанций,

вернули свет для 194 635 семей в 637 городов и сел области.

Отметим, что в настоящее время на линиях и подстанциях работают 147 бригад, а это 447 работников и 158 единиц техники.

Напомним, синоптики в ближайшие дни прогнозировали значительное ухудшение погодных условий, поэтому все школьники Одесской области временно перейдут на дистанционное обучение. В случае отсутствия света, каждому ребенку должны предоставить место для обучения в пунктах несокрушимости.

Также мы писали, что в связи с непогодой в Одессе открылся пункт обогрева на Куликовом поле. К нему могут обратиться все, кто нуждается в помощи и укрытии во время сильного ветра и осадков.

Добавим, министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что повышать тарифы на свет до конца отопительного сезона 2023/24 не планируется. Он также отметил, что в 2024 году Украина будет наращивать мощности поколения.