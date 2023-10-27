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В Одесской области назначен новый глава прокуратуры — кто им стал

27 октября 2023 14:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одесской области назначен новый глава прокуратуры
Игорь Домущей, руководитель Одесской областной прокуратуры. Фото: Офис Генерального прокурора
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области назначили нового руководителя областной прокуратуры. Им стал Игорь Домущей, ранее возглавлявший Черкасскую прокуратуру.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Генерального прокурора Украины.

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Его представил первый заместитель Генерального прокурора Алексей Хоменко и отметил, что Игорь Домущей зарекомендовал себя как высокопрофессиональный, мотивированный, квалифицированный руководитель, способный обеспечить надлежащую реализацию функций прокуратуры и выполнение поставленных задач в условиях борьбы с агрессором.

"Сегодня гражданская и портовая инфраструктура Одесчины находится под постоянным обстрелом врага, поэтому первоочередной задачей является документирование и расследование военных преступлений государства-агрессора. Также усилия прокуратуры должны быть направлены на противодействие преступлениям против основ национальной безопасности и экономической стабильности. Для этого должны слаженно и эффективно работать со всеми правоохранительными органами", — подчеркнул первый заместитель Генпрокурора.

Что известно о новом прокуроре

  • Образование получил в Одесской государственной юридической академии. В органах прокуратуры — с 1998 года.
  • Трудовую деятельность начал в Николаевской области, где проработал 19 лет.
  • В 2017-2018 годах работал в органах прокуратуры Запорожской области.
  • С 2018 по 2020 год занимал разные должности в прокуратуре Одесской области.
  • С марта 2021 по июнь 2023 руководил Болградской окружной прокуратурой в Одесской области.
  • До назначения возглавлял Черкасскую областную прокуратуру.

Напомним, в Одесской области избрали нового главу Главного управления ГСЧС Украины. Им стал полковник службы гражданской защиты Платонов Денис Валерьевич, ранее исполнявший обязанности заместителя председателя.

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