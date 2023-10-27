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В Одеській області призначили нового очільника прокуратури — хто ним став

27 жовтня 2023 14:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одеській області призначили нового очільника прокуратури
Ігор Домущей, керівник Одеської обласної прокуратури. Фото: Офіс Генерального прокурора
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

На Одещині призначили нового керівника обласної прокуратури. Ним став Ігор Домущей, який раніше очолював Черкаську прокуратуру. 

Про це повідомили у пресслужбі Офісу Генерального прокурора України. 

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Його представив перший заступник Генерального прокурора Олексій Хоменко та зазначив, що  Ігор Домущей зарекомендував себе як високопрофесійний, вмотивований, кваліфікований керівник, здатний забезпечити належну реалізацію функцій прокуратури і виконання поставлених завдань в умовах боротьби з агресором.

"Сьогодні цивільна та портова інфраструктура Одещини під постійним обстрілом ворога, тому першочерговим завданням є документування та розслідування воєнних злочинів держави-агресора. Також зусилля прокуратури мають бути спрямовані на протидію злочинам проти основ національної безпеки та економічної стабільності. Задля цього маємо злагоджено та ефективно працювати з усіма правоохоронними органами", — наголосив перший заступник Генпрокурора.

Що відомо про нового прокурора

  • Освіту здобув в Одеській державній юридичній академії. В органах прокуратури — з 1998 року.
  • Трудову діяльність розпочав на Миколаївщині, де пропрацював 19 років.
  • У 2017-2018 роках працював в органах прокуратури Запорізької області.
  • З 2018 по 2020 рік обіймав різні посади в прокуратурі Одеської області.
  • З березня 2021 року по червень 2023 року керував Болградською окружною прокуратурою на Одещині.
  • До призначення очолював Черкаську обласну прокуратуру.

Нагадаємо, на Одещині обрали нового очільника Головного управління ДСНС України. Ним став полковник служби цивільного захисту Платонов Денис Валерійович, який раніше виконував обов'язки заступника голови.

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