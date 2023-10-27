В Одеській області призначили нового очільника прокуратури

Ігор Домущей, керівник Одеської обласної прокуратури. Фото: Офіс Генерального прокурора

На Одещині призначили нового керівника обласної прокуратури. Ним став Ігор Домущей, який раніше очолював Черкаську прокуратуру.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу Генерального прокурора України.

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Його представив перший заступник Генерального прокурора Олексій Хоменко та зазначив, що Ігор Домущей зарекомендував себе як високопрофесійний, вмотивований, кваліфікований керівник, здатний забезпечити належну реалізацію функцій прокуратури і виконання поставлених завдань в умовах боротьби з агресором.

"Сьогодні цивільна та портова інфраструктура Одещини під постійним обстрілом ворога, тому першочерговим завданням є документування та розслідування воєнних злочинів держави-агресора. Також зусилля прокуратури мають бути спрямовані на протидію злочинам проти основ національної безпеки та економічної стабільності. Задля цього маємо злагоджено та ефективно працювати з усіма правоохоронними органами", — наголосив перший заступник Генпрокурора.

Що відомо про нового прокурора

Освіту здобув в Одеській державній юридичній академії. В органах прокуратури — з 1998 року.

Трудову діяльність розпочав на Миколаївщині, де пропрацював 19 років.

У 2017-2018 роках працював в органах прокуратури Запорізької області.

З 2018 по 2020 рік обіймав різні посади в прокуратурі Одеської області.

З березня 2021 року по червень 2023 року керував Болградською окружною прокуратурою на Одещині.

До призначення очолював Черкаську обласну прокуратуру.

Нагадаємо, на Одещині обрали нового очільника Головного управління ДСНС України. Ним став полковник служби цивільного захисту Платонов Денис Валерійович, який раніше виконував обов'язки заступника голови.