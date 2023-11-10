Готовность к зиме: одесские электросети реконструированы и обновлены

Специальная приманка. Фото: Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области

В Одесской области началась акция по пероральной иммунизации диких животных против бешенства специальными приманками. Такое мероприятие является ключевым элементом в борьбе с бешенством среди диких хищников, таких как шакалы, лисы, еноты и волки.

Об этом сообщают в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Одесской области.

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Детали кампании

В ходе кампании по пероральной иммунизации на территории Одесской области специалисты разложили 228,481 доз вакцины вручную. Эта мера предназначена обеспечить диким животным стойкий иммунитет против бешенства, поскольку они являются основными переносчиками болезни.

Учитывая, что вакцина расположена в приманках, которые могут привлекать внимание домашних животных, специалисты настоятельно призывают не касаться, не разрушать и не перемещать их с мест распределения. Это важно для успешной иммунизации и поддержания здоровья диких животных и одновременно для предотвращения возможного контакта с домашними животными.

Напомним, что в Тарутинской степи становится все больше свободных куланов . В этом году родилось пятеро малышей.

Ранее мы писали, что чрезвычайники в Одессе спасли жизнь собаке, зажатой между контейнерами. С помощью специальных инструментов спасателям удалось достать животное.