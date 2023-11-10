Готовність до зими: одеські електромережі реконструювано та оновлено

Спеціальна приманка. Фото: Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області

В Одеській області розпочалася акція з пероральної імунізації диких тварин проти сказу спеціальними приманками. Такий заход є ключовим елементом у боротьбі зі сказом серед диких хижаків, таких як шакали, лисиці, єноти та вовки.

Про це повідомляють у Головному управлінні Держпродспоживслужби в Одеській області.

Читайте також:

Деталі кампанії

В ході кампанії з пероральної імунізації натериторії Одеської області спеціалісти розклали 228,481 доз вакцини вручну. Цей захід призначений забезпечити диким тваринам стійкий імунітет проти сказу, оскільки вони є основними переносниками хвороби.

Враховуючи те, що вакцина розташована у приманках, які можуть привертати увагу домашніх тварин, фахівці настійно закликають не торкатися, не руйнувати та не переміщати їх з місць розподілу. Це важливо для успішної імунізації та підтримання здоров'я диких тварин та водночас для запобігання можливого контакту з домашніми тваринами.

Нагадаємо, що в Тарутинському степу стає все більше вільних куланів. Цього року народилося аж п'ять малюків.

Раніше ми писали, що надзвичайники в Одесі врятували життя собаці, якого затисло між контейнерів. За допомогою спеціальних інструментів рятувальникам вдалося дістати тварину.