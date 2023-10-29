Одеські рятувальники дістали песика зі смертельної пастки

Рятувальники заспокоюють пса. Фото: ДСНС в Одеській області

Надзвичайники в Одесі врятували життя собаці, якого затисло між контейнерів. За допомогою спеціальних інструментів рятувальникам вдалося дістати тварину.

Про це повідомив пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області.

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Деталі порятунку

До Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що собаку затисло між двома контейнерами. Рятувальники одразу прибули на виклик. На місті надзвичайники за допомогою пневмоподушок та універсальних розмикачів розсунули контейнери та дістали тварину. Далі її передали людям.

Надзвичайник оглядає тварину. Фото: ДСНС в Одеській області

Інші інциденти з собаками

Нагадаємо, у місті Рені, що в Ізмаїльському районі Одещини, співробітники ДСНС врятували собаку. Тварина впала в каналізаційний колодязь.

Також ми писали, що до Служби порятунку звернулись занепокоєна одеситка. Вона повідомила, що по вулиці Педагогічній кут провулка Полуничний пес впав у яму і його не можуть звідти дістати. Одеські ДСНСники дістали чотирилапого із глибокої пастки.

Додамо, до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в Суворовському районі Одеси цуценя впало в яму. Для порятунку тварини довелось рити тунель.