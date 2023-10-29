Одесские спасатели достали собачку из смертельной ловушки
Спасатели в Одессе достали собаку, которую зажало между контейнерами. С помощью специальных инструментов спасателям удалось достать животное.
Об этом сообщил пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области.
Детали спасения
В Службу спасения поступило сообщение о том, что собака зажала между двумя контейнерами. Спасатели сразу прибыли по вызову. На городе чрезвычайники с помощью пневмоподушек и универсальных размыкателей раздвинули контейнеры и достали животное. Дальше ее передали людям.
Другие инциденты с собаками
Напомним, в городе Рени в Измаильском районе Одесчины сотрудники ГСЧС спасли собаку. Животное упало в канализационный колодец.
Также мы писали, что в Службу спасения обратились обеспокоенная одесситка. Она сообщила, что по улице Педагогический угол переулка Клубничный пес упал в яму и его не могут оттуда достать. Одесские ГСЧСники извлекли четырехлапого из глубокой ловушки.
Добавим, в Службу спасения поступило сообщение о том, что в Суворовском районе Одессы щенок упал в яму. Для спасения животного пришлось рыть туннель.
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