Одесские спасатели достали собачку из смертельной ловушки

Спасатели успокаивают собаку. Фото: ГСЧС в Одесской области

Спасатели в Одессе достали собаку, которую зажало между контейнерами. С помощью специальных инструментов спасателям удалось достать животное.

Об этом сообщил пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области.

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Детали спасения

В Службу спасения поступило сообщение о том, что собака зажала между двумя контейнерами. Спасатели сразу прибыли по вызову. На городе чрезвычайники с помощью пневмоподушек и универсальных размыкателей раздвинули контейнеры и достали животное. Дальше ее передали людям.

Спасатель осматривает животное. Фото: ГСЧС в Одесской области

Другие инциденты с собаками

Напомним, в городе Рени в Измаильском районе Одесчины сотрудники ГСЧС спасли собаку. Животное упало в канализационный колодец.

Также мы писали, что в Службу спасения обратились обеспокоенная одесситка. Она сообщила, что по улице Педагогический угол переулка Клубничный пес упал в яму и его не могут оттуда достать. Одесские ГСЧСники извлекли четырехлапого из глубокой ловушки.

Добавим, в Службу спасения поступило сообщение о том, что в Суворовском районе Одессы щенок упал в яму. Для спасения животного пришлось рыть туннель.