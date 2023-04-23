В Одесской области сегодня раздастся взрыв

Граната времен второй мировой войны. Фото: ГСЧС в Одесской области

В Одесской области обнаружили взрывоопасный предмет. Граната времен Второй мировой войны будет уничтожена 23 апреля.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Одесской области.

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"В Одесской области обнаружен взрывоопасный предмет времен Второй мировой войны. Гранату РГД-33 нашли в садоводческом обществе "Глория". 23 апреля пиротехники ГСЧС ее обезвредят", — говорится в сообщении.

Взрывоопасные предметы

Взрывоопасные предметы представляют угрозу жизни человека и окружающих. К ним относятся артиллерийские снаряды, реактивные и инженерные мины, авиабомбы, детонаторы, ручные гранаты, патроны разных видов.

Где их можно найти

Их можно обнаружить на земле в лесу, на поле после размыва почвы дождевыми водами, а также на дне рек.

Если взрывной снаряд пролежал в земле десятки лет и не разразился, это не значит, что он безопасен. Напротив, он становится опаснее и может взорваться от трения, искры или удара.

Что делать, если обнаружили опасный предмет

Если вы заметили подозрительный взрывоопасный предмет, немедленно сообщите об этом местной службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) или вызовите полицию по номеру 102. Не приближайтесь к подозрительному предмету и не прикасайтесь к нему во избежание травм и возможного взрыва.

Напомним, в Одессе полицейские заметили автомобиль Volvo, нарушивший установленные правила и двигавшийся по городу во время комендантского часа. Во время проверки автомобиля патрульные обнаружили боеприпасы.