В Одеській області сьогодні пролунає вибух

Граната часів Другої світової війни. Фото: ДСНС в Одеській області

На Одещині виявили вибухонебезпечний предмет. Гранату часів Другої світової війни знищать 23 квітня.

Про це повідомляє ГУ ДСНС в Одеській області.

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"В Одеській області виявлено вибухонебезпечний предмет часів Другої світової війни. Гранату РГД-33 знайшли в садівничому товаристві "Глорія". 23 квітня піротехніки ДСНС її знешкодять", — йдеться у повідомленні.

Вибухонебезпечні предмети

Вибухонебезпечні предмети становлять загрозу життю людини та оточуючих. До них належать: артилерійські снаряди, реактивні та інженерні міни, авіабомби, детонатори, ручні гранати, набої різних видів.

Де їх можна виявити

Їх можна виявити на землі у лісі, на полі після розмиву ґрунту дощовими водами, а також на дні річок.

Якщо вибуховий снаряд пролежав в землі десятки років і не вибухнув, це не означає, що він безпечний. Навпаки, він стає більш небезпечним та може вибухнути від тертя, іскри чи удару.

Що робити, якщо знайшли небезпечний предмет

Якщо ви помітили підозрілий вибухонебезпечний предмет, то негайно повідомте про це місцеву службу Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) або викличте поліцію за номером 102. Не наближайтеся до підозрілого предмета та не доторкайтеся до нього, щоб уникнути травм та можливого вибуху.

Нагадаємо, в Одесі поліцейські помітили автомобіль Volvo, який порушив встановлені правила та рухався містом під час комендантської години. Під час перевірки автомобіля, патрульні виявили боєприпаси.