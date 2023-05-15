В Одесской области сегодня раздастся взрыв

Пиротехники изымают опасный предмет. Фото: ГУ ГСЧС Украины

В Одесской области обнаружен взрывоопасный предмет времен Второй мировой войны. Артснаряд пролежал в земле более 70 лет.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

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Взрывоопасный предмет времен Второй мировой войны был обнаружен в селе Нерубайское Одесского района.

"Сегодня запланировано изъятие артснаряда калибра 76 миллиметров с последующим уничтожением", — говорится в сообщении.

В настоящее время ведутся работы пиротехников по ликвидации опасного предмета.

Взрывоопасные предметы

Хотя наш регион и не размещается на линии фронта, все же в военное время следует принимать во внимание возможную опасность. Ни в коем случае не трогайте посторонние предметы и обучайте детей.

Взрывоопасные предметы представляют угрозу жизни человека и окружающих. К ним относятся: артиллерийские снаряды, реактивные и инженерные мины, авиабомбы, детонаторы, ручные гранаты, патроны разных видов.

Их можно обнаружить на земле в лесу, на поле после размыва почвы дождевыми водами, а также на дне рек.

Если взрывной снаряд пролежал в земле десятки лет и не разразился, это не значит, что он безопасен. Напротив, он становится опаснее и может взорваться от трения, искры или удара.

Следует отойти от предмета на безопасное расстояние, предупредить прохожих и позвонить по телефону "101" или "102".

Напомним, из-за засоренности значительной территории взрывоопасными предметами, этим летом в Николаевской области власти запретят посещать пляжи и леса, потому что есть риск подорваться там на мине. Внутренние водоемы останутся открытыми.