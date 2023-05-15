В Одеській області сьогодні пролунає вибух

Піротехніки вилучають небезпечний предмет. Фото: ГУ ДСНС України

В Одеській області виявили вибухонебезпечний предмет часів Другої світової війни. Артснаряд пролежав у землі понад 70 років.

Про це повідомляє ГУ ДСНС України в Одеській області.

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"Сьогодні заплановано вилучення артснаряда калібру 76 міліметрів з подальшим знищенням", — йдеться у повідомленні.

Наразі тривають роботи піротехніків з ліквідації небезпечного предмета.

Вибухонебезпечні предмети

Хоча наш регіон і не розташовується на лінії фронту, все ж у воєнний час слід брати до уваги можливу небезпеку. В жодному разі не чіпайте сторонні предмети та навчайте цього дітей.

Вибухонебезпечні предмети становлять загрозу життю людини та оточуючих. До них належать: артилерійські снаряди, реактивні та інженерні міни, авіабомби, детонатори, ручні гранати, набої різних видів.

Їх можна виявити на землі у лісі, на полі після розмиву ґрунту дощовими водами, а також на дні річок.

Якщо вибуховий снаряд пролежав в землі десятки років і не вибухнув, це не означає, що він безпечний. Навпаки, він стає більш небезпечним та може вибухнути від тертя, іскри чи удару.

Слід відійти від предмета на безпечну відстань, попередити перехожих та зателефонувати "101" або "102".

Нагадаємо, через засміченість значної території вибухонебезпечними предметами, цього літа у Миколаївській області влада заборонить відвідувати пляжі та ліси, бо є ризик підірватися там на міні. Внутрішні водоймища залишаться відкритими.