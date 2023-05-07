В Одесской области сегодня раздастся взрыв

Поиск взрывоопасных предметов. Фото: ГСЧС Украины

Спасатели Одесской области обнаружили взрывоопасный предмет. Артснаряд времен Второй мировой войны будет уничтожен сегодня.

Об этом сообщает ГСЧС в Одесской области.

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"В Раздельнянском районе (Великомихайловская территориальная громада, за пределами с. Новопетровка) был обнаружен артснаряд калибра 76 мм времен Второй мировой войны. Контролируемое уничтожение боеприпаса запланировано на сегодня", — говорится в сообщении.

Ликвидацию артснаряда проведут специалисты ГСЧС.

Отметим, если вы заметили подозрительный взрывоопасный предмет, то немедленно сообщите об этом местной службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) или вызовите полицию по номеру 102. Не приближайтесь к подозрительному предмету и не прикасайтесь к нему во избежание травм и возможного взрыва.

Напомним, в Одесском районе контролируемо уничтожили боеприпасы времен Второй мировой войны. Опасные находки обнаружили в селе Красноселка.