В Одеській області сьогодні пролунає вибух

Пошук вибухонебезпечних предметів. Фото: ДСНС України

Рятувальники Одещини виявили вибухонебезпечний предмет. Артснаряд часів Другої світової війни знищать сьогодні.

Про це повідомляє ДСНС в Одеській області.

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"У Роздільнянському районі (Великомихайлівська територіальна громада, за межами с. Новопетрівка) було виявлено артснаряд калібру 76 мм часів Другої світової війни. Контрольоване знищення боєприпасу заплановано на сьогодні", — йдеться у повідомленні.

Ліквідацію артснаряда проведуть фахівці ДСНС.

Зазначимо, якщо ви помітили підозрілий вибухонебезпечний предмет, то негайно повідомте про це місцеву службу Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) або викличте поліцію за номером 102. Не наближайтеся до підозрілого предмета та не доторкайтеся до нього, щоб уникнути травм та можливого вибуху.

Нагадаємо, в Одеському районі контрольовано знищили боєприпаси часів Другої світової війни. Небезпечні знахідки виявили у селі Красносілка.