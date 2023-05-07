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В Одеській області сьогодні пролунає вибух: хвилюватися не варто

7 травня 2023 10:30
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Беженар Тетяна
журналіст
В Одеській області сьогодні пролунає вибух
Пошук вибухонебезпечних предметів. Фото: ДСНС України
1dd1750c-0de6-41db-a726-796202f83d00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Рятувальники Одещини виявили вибухонебезпечний предмет. Артснаряд часів Другої світової війни знищать сьогодні.

Про це повідомляє ДСНС в Одеській області.

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"У Роздільнянському районі (Великомихайлівська територіальна громада, за межами с. Новопетрівка) було виявлено артснаряд калібру 76 мм часів Другої світової війни. Контрольоване знищення боєприпасу заплановано на сьогодні", — йдеться у повідомленні. 

Ліквідацію артснаряда проведуть фахівці ДСНС.

Зазначимо, якщо ви помітили підозрілий вибухонебезпечний предмет, то негайно повідомте про це місцеву службу Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) або викличте поліцію за номером 102. Не наближайтеся до підозрілого предмета та не доторкайтеся до нього, щоб уникнути травм та можливого вибуху.

Нагадаємо, в Одеському районі контрольовано знищили боєприпаси часів Другої світової війни. Небезпечні знахідки виявили у селі Красносілка. 

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