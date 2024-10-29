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В Одесской области станет меньше коррупции — что сделает НАПК

29 октября 2024 18:39
Рвачова Анастасия - редактор
Борьба с коррупцией в Одесской области: что говорят в НАПК
Заместитель председателя НАПК Сергей Гупяк. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская
Рвачова Анастасия - редактор

После ряда коррупционных скандалов на МСЭК в разных регионах во многих областях начались проверки по оказанию качественных услуг. Одесчина оказалась среди таких областей, где уже заработали новые механизмы, предотвращающие распространение коррупции.

Об этом во время пресс-брифинга в Одессе рассказал заместитель председателя Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Сергей Гупяк.

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"Мы стоим на том, что о таких случаях нужно говорить, чтобы учиться с ними бороться. И надеемся, что это не растянется на долгие годы. Сегодня мы увидели и услышали, что нужно именно сделать, поэтому работаем в этом направлении", — отметил Сергей Гупяк.

Работа на местном уровне

Кроме того, чиновник рассказал, что для качественного выполнения первоочередная работа должна проходить на местах. И особое внимание приковано именно к должностям, связанным с закупками. Гупяк отмечает, что Одесчина под особым контролем, ведь в регионе есть таможня, порт и ТЦК, на которых существует большой риск коррупции.

"Мы обсудили вопрос, как предотвратить в будущем коррупцию на этих местах. И будем разрабатывать механизмы и приоритеты, с чего именно начинать. Именно к Одесчине будет приковано внимание", — добавил Гупяк.

Напомним, мы писали, что у фигурантов коррупционных дел будут изымать имущество.

Также мы писали об отставке руководительницы одесской МСЭК Елены Станиславовой. Она возглавляла учреждение более двадцати лет.

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