Боротьба з корупцією на Одещині: що кажуть в НАЗК

Заступник голови НАЗК Сергій Гупяк. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Після низки корупційних скандалів на МСЕК у різних регіонах, у багатьох областях почалися перевірки з надання якісних послуг. Одещина опинилася серед таких областей, де вже запрацювали нові механізми, які запобігають поширенню корупції.

Про це під час пресбрифінгу в Одесі розповів заступник голови Національного агенства з питань запобігання корупції (НАЗК) Сергій Гупяк.

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"Ми стоїмо на тому, що про такі випадки потрібно говорити, щоб вчитися з ними боротися. І сподіваємося, що це не розтягнеться на довгі роки. Сьогодні ми побачили і почули, що треба саме зробити, тож працюємо у цьому напрямку", — зазначив Сергій Гупяк.

Робота на місцевому рівні

Крім того, посадовець розповів, що для якісного виконання першочергова робота має відбуватися на місцях. І особлива увага прикута саме до посад, повʼязаних із закупівлями. Пан Гупяк наголошує, що Одещина під особливим контролем, адже у регіоні є митниця, порт та ТЦК, на яких існує великий ризик корупції.

"Ми обговорили питання, як запобігти у майбутньому корупції на цих місцях. І будемо розробляти механізми та пріоритети, з чого саме починати. Тож саме до Одещини буде прикута увага", — додав Гупяк.

Нагадаємо, ми писали, що у фігурантів корупційних справ будуть забирати майно.

Також ми писали про відставку керівниці одеської МСЕК Олени Станіславової. Вона очолювала установу понад двадцять років.