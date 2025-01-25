Пропускной пункт "Паланка-Маяки-Удобное" закрыт

Пункт пропуска в Одесской области не работает. Фото: Poliția de Frontieră a Republicii

На пограничном пункте пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" приостановлена работа. Участникам трансграничного движения предлагают воспользоваться альтернативными маршрутами.

Об этом в субботу, 25 января сообщает пограничная служба Республики Молдова.

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По их информации, пункт пропуска приостановил свою деятельность по техническим причинам. Пограничная полиция Молдовы прилагает все усилия для обеспечения упорядоченного трансграничного движения.

Как добраться до Молдовы

Путешественникам советуют заранее планировать маршруты через другие пропускные пункты, в частности ПТФ "Староказачье — Тудора". Чтобы избежать неудобств, также рекомендовано следить за обновлениями на официальном сайте Пограничной полиции Молдовы или обращаться на горячую линию по номеру +373 22 259 717.

Также можно воспользоваться онлайн-картами на сайте border.gov.md, где публикуется актуальная информация об условиях дорожного движения и состоянии пропускных пунктов.

Напомним, на границе с Молдовой строят забор и роют рвы. Также мы писали, что Россия пригрозила Молдове войной.