Пропускний пункт "Паланка-Маяки-Удобне" закрито

Пункт пропуску на Одещині не працює. Фото: Poliția de Frontieră a Republicii

На прикордонному пункті пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" призупинено роботу. Учасникам транскордонного руху пропонують скористатися альтернативними маршрутами.

Про це у суботу, 25 січня, повідомляє прикордонна служба Республіки Молдова.

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За їхньою інформацією, пункт пропуску призупинив свою діяльність з технічних причин. Прикордонна поліція Молдови докладає всіх зусиль для забезпечення впорядкованого транскордонного руху.

Як дістатися до Молдови

Мандрівникам радять заздалегідь планувати маршрути через інші пропускні пункти, зокрема ПТФ "Старокозаче — Тудора". Щоб уникнути незручностей, також рекомендовано стежити за оновленнями на офіційному сайті Прикордонної поліції Молдови або звертатися на гарячу лінію за номером +373 22 259 717.

Також можна скористатися онлайн-картами на сайті border.gov.md, де публікується актуальна інформація про умови дорожнього руху та стан пропускних пунктів.

Нагадаємо, на кордоні з Молдовою будують паркан та риють рови. Також ми писали, що Росія пригрозила Молдові війною.