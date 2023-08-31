В Одесской области идет ремонт стратегических дорог

Ремонт дорог в Одесской области. Фото: Служба восстановления инфраструктуры

В Одесской области продолжаются работы по улучшению состояния автомобильных дорог. В настоящее время внимание уделено стратегическим трассам с повышенной интенсивностью движения.

Об этом сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области.

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"Просим водителей быть максимально осторожными и внимательными. Не пренебрегайте собственной безопасностью, обращайте внимание на предупреждающие знаки и соблюдайте ПДД", — говорится в сообщении.

Что именно делают на дорогах

фрезеруют выбоины;

грунтуют связующими материалами;

укладывают асфальтобетонную смесь;

обновляют дорожную разметку;

скашивают траву и кустарники;

убирают мусор на остановках и полосах отвода;

восстанавливают и устанавливают упреждающие дорожные знаки;

восстанавливают поврежденное барьерное ограждение;

очищают дорожное покрытие у бордюров и барьерных ограждений.

На каких участках продолжаются работы

М-05 Киев — Одесса;

М-14 Одесса — Мелитополь — Новоазовск;

М-15 Одесса — Рени (на г.Бухарест);

М-27 Одесса — Черноморск;

М-28 Одесса — Южный — /М-14/;

Т-16-18 /Р-33/ — Раздельная — Еремеевка — /М-05/;

Т-16-28 /М-15/ — Спасское — Вилково;

Т-16-06 КПП "Виноградовка" — Болград — /М-15/;

Т-16-07 Измаил — Килия — Вилково.

Напомним, сегодня, 31 августа, коммунальщики работают на дорогах города. На некоторых участках может быть затруднено движение на автомобиле, поэтому советуем тщательно выбрать маршрут.