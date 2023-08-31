В Одесской области идет ремонт стратегических дорог

На Одесчине ремонтируют основные магистрали: где именно
В Одесской области продолжаются работы по улучшению состояния автомобильных дорог. В настоящее время внимание уделено стратегическим трассам с повышенной интенсивностью движения.
Об этом сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области.
В автодороге отмечают, что дорожные работы выполняются без остановки движения автотранспорта.
"Просим водителей быть максимально осторожными и внимательными. Не пренебрегайте собственной безопасностью, обращайте внимание на предупреждающие знаки и соблюдайте ПДД", — говорится в сообщении.
Что именно делают на дорогах
- фрезеруют выбоины;
- грунтуют связующими материалами;
- укладывают асфальтобетонную смесь;
- обновляют дорожную разметку;
- скашивают траву и кустарники;
- убирают мусор на остановках и полосах отвода;
- восстанавливают и устанавливают упреждающие дорожные знаки;
- восстанавливают поврежденное барьерное ограждение;
- очищают дорожное покрытие у бордюров и барьерных ограждений.
На каких участках продолжаются работы
- М-05 Киев — Одесса;
- М-14 Одесса — Мелитополь — Новоазовск;
- М-15 Одесса — Рени (на г.Бухарест);
- М-27 Одесса — Черноморск;
- М-28 Одесса — Южный — /М-14/;
- Т-16-18 /Р-33/ — Раздельная — Еремеевка — /М-05/;
- Т-16-28 /М-15/ — Спасское — Вилково;
- Т-16-06 КПП "Виноградовка" — Болград — /М-15/;
- Т-16-07 Измаил — Килия — Вилково.
Напомним, сегодня, 31 августа, коммунальщики работают на дорогах города. На некоторых участках может быть затруднено движение на автомобиле, поэтому советуем тщательно выбрать маршрут.