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На Одесчине ремонтируют основные магистрали: где именно

31 августа 2023 15:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одесской области идет ремонт стратегических дорог
Ремонт дорог в Одесской области. Фото: Служба восстановления инфраструктуры
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области продолжаются работы по улучшению состояния автомобильных дорог. В настоящее время внимание уделено стратегическим трассам с повышенной интенсивностью движения.

Об этом сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области.

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В автодороге отмечают, что дорожные работы выполняются без остановки движения автотранспорта.

"Просим водителей быть максимально осторожными и внимательными. Не пренебрегайте собственной безопасностью, обращайте внимание на предупреждающие знаки и соблюдайте ПДД", — говорится в сообщении.

Что именно делают на дорогах

  • фрезеруют выбоины;
  • грунтуют связующими материалами;
  • укладывают асфальтобетонную смесь;
  • обновляют дорожную разметку;
  • скашивают траву и кустарники;
  • убирают мусор на остановках и полосах отвода;
  • восстанавливают и устанавливают упреждающие дорожные знаки;
  • восстанавливают поврежденное барьерное ограждение;
  • очищают дорожное покрытие у бордюров и барьерных ограждений.

На каких участках продолжаются работы

  • М-05 Киев — Одесса;
  • М-14 Одесса — Мелитополь — Новоазовск;
  • М-15 Одесса — Рени (на г.Бухарест);
  • М-27 Одесса — Черноморск;
  • М-28 Одесса — Южный — /М-14/;
  • Т-16-18 /Р-33/ — Раздельная — Еремеевка — /М-05/;
  • Т-16-28 /М-15/ — Спасское — Вилково;
  • Т-16-06 КПП "Виноградовка" — Болград — /М-15/;
  • Т-16-07 Измаил — Килия — Вилково.

Напомним, сегодня, 31 августа, коммунальщики работают на дорогах города. На некоторых участках может быть затруднено движение на автомобиле, поэтому советуем тщательно выбрать маршрут.

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