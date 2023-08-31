В Одеській області триває ремонт стратегічних доріг

Ремонт дороги в Одеській області. Фото: Служба відновлення інфраструктури

В Одеській області тривають роботи щодо покращення стану автомобільних доріг. Наразі увага приділена стратегічним трасам ыз підвищеною інтенсивністю руху.

Про це повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області.

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"Просимо водіїв бути максимально обережними та уважними. Не нехтуйте власною безпекою, звертайте увагу на попереджувальні знаки та дотримуйтесь Правил дорожнього руху", — йдеться у повідомленні.

Що саме роблять на дорогах

фрезерують вибоїни;

ґрунтують в’яжучими матеріалами;

вкладають асфальтобетонну суміш;

оновлюють дорожню розмітку;

скошують траву та чагарники;

прибирають сміття на зупинках та в смугах відведення;

відновлюють та встановлюють попереджувальні дорожні знаки;

відновлюють пошкоджене бар’єрне огородження;

очищують дорожнє покриття біля бордюрів та барʼєрних огороджень.

На яких ділянках тривають роботи

М-05 Київ — Одеса;

М-14 Одеса — Мелітополь — Новоазовськ;

М-15 Одеса — Рені (на м.Бухарест);

М-27 Одеса — Чорноморськ;

М-28 Одеса — Южний — /М-14/;

Т-16-18 /Р-33/ — Роздільна — Єреміївка — /М-05/;

Т-16-28 /М-15/ — Спаське — Вилкове;

Т-16-06 КПП "Виноградівка" — Болград — /М-15/;

Т-16-07 Ізмаїл — Кілія — Вилкове.

Нагадаємо, сьогодні, 31 серпня, комунальники працюють на дорогах міста. На деяких ділянках може бути ускладнено рух автомобілем, тож радимо ретельно обрати маршрут.