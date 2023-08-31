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На Одещині ремонтують основні магістралі: де саме

31 серпня 2023 15:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одеській області триває ремонт стратегічних доріг
Ремонт дороги в Одеській області. Фото: Служба відновлення інфраструктури
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області тривають роботи щодо покращення стану автомобільних доріг. Наразі увага приділена стратегічним трасам ыз підвищеною інтенсивністю руху. 

Про це повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області.

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В автодорі зазначають, що дорожні роботи виконуються без зупинки руху автотранспорту. 

"Просимо водіїв бути максимально обережними та уважними. Не нехтуйте власною безпекою, звертайте увагу на попереджувальні знаки та дотримуйтесь Правил дорожнього руху", — йдеться у повідомленні. 

Що саме роблять на дорогах

  • фрезерують вибоїни;
  • ґрунтують в’яжучими матеріалами;
  • вкладають асфальтобетонну суміш;
  • оновлюють дорожню розмітку;
  • скошують траву та чагарники;
  • прибирають сміття на зупинках та в смугах відведення;
  • відновлюють та встановлюють попереджувальні дорожні знаки;
  • відновлюють пошкоджене бар’єрне огородження;
  • очищують дорожнє покриття біля бордюрів та барʼєрних огороджень.

На яких ділянках тривають роботи

  • М-05 Київ — Одеса;
  • М-14 Одеса — Мелітополь — Новоазовськ;
  • М-15 Одеса — Рені (на м.Бухарест);
  • М-27 Одеса — Чорноморськ;
  • М-28 Одеса — Южний — /М-14/;
  • Т-16-18 /Р-33/ — Роздільна — Єреміївка — /М-05/;
  • Т-16-28 /М-15/ — Спаське — Вилкове;
  • Т-16-06 КПП "Виноградівка" — Болград — /М-15/;
  • Т-16-07 Ізмаїл — Кілія — Вилкове.

Нагадаємо, сьогодні, 31 серпня, комунальники працюють на дорогах міста. На деяких ділянках може бути ускладнено рух автомобілем, тож радимо ретельно обрати маршрут.

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