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В Одесской области этой весной высадят более трех миллионов новых деревьев — подробности

10 марта 2024 17:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В Одесской области этой весной высадят более трех миллионов новых деревьев — подробности
Высадка новых деревьев. Фото иллюстративный. Фото: УНИАН
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В этом году площадь лесов на южных территориях страны увеличится на 1683 га. В Одесской и Николаевской областях планируют высадку 11 миллионов новых деревьев.

Об этом сообщает пресс-служба Южного лесного офиса.

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"Мы отходим в лесоразведении от создания монокультур. Они уязвимы к изменениям климата, лесным пожарам, болезням и вредителям. Поэтому в новых подходах мы принимаем природоориентированное решение — при проведении лесокультурных кампаний засаживать участки разными породами растений", — рассказали в ведомстве.

Сколько деревьев высадят на юге

По информации, в Одесской области планируется высадить 408 гектаров леса, а в Николаевской области — 1214 гектаров. Преимущественно это будут породы сосна крымская и обычный дуб.

"Следовательно, весной в Одесской области будет высажено — более трех миллионов, а в Николаевской области — более восьми миллионов новых деревьев", — говорится в сообщении.

Какие участки будут засаживать

В южном лесном офисе добавили, что новые леса будут засажены на земельных участках, предоставленных лесоводам в постоянное использование. Это деградированные земли, вышедшие из сельскохозяйственного использования и нуждающиеся в облесении для защиты от эрозии, такие как балки, берега рек и перегруженные пастбища.

Напомним, в Одессе начались работы по озеленению. Софоры, акации, клены планируется уже в ближайшее время взорвать на улицах и в парках города. В общей сложности появится более 100 новых деревьев, саженцы которых были выращены в собственных питомниках.

Одесса
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Одесская область
лес
весна
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