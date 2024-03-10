В Одеській області цієї весни висадять понад три мільйони нових дерев — подробиці

Висадка нових дерев. Фото ілюстративне. Фото: УНІАН

Цього року площа лісів на південних територіях країни збільшиться на 1683 гектари. Загалом в Одеській та Миколаївській областях планують висадку 11 мільйонів нових дерев.

Про це повідомляє пресслужба Південного лісового офісу.

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"Ми відходимо у лісорозведенні від створення монокультур. Вони вразливі до змін клімату, лісових пожеж, хвороб та шкідників. Тому в нових підходах ми приймаємо природоорієнтоване рішення — при проведенні лісокультурних кампаній засаджувати ділянки різними породами рослин", — розказали у відомстві.

Скільки дерев висадять на півдні

За інформацією, в Одеській області планується висадити 408 гектарів лісу, а в Миколаївській області — 1214 гектарів. Переважно це будуть породи сосна кримська та дуб звичайний.

"Отже, навесні в Одеській області буде висаджено — понад три мільйони, а в Миколаївській області — понад вісім мільйонів нових дерев", — йдеться у повідомленні.

Які ділянки засаджуватимуть

У південному лісовому офісі додали, що нові ліси будуть засаджені на земельних ділянках, наданих лісівникам у постійне користування. Це деградовані землі, що вийшли з сільськогосподарського використання і потребують заліснення для захисту від ерозії, такі як балки, береги річок та перевантажені пасовища.

Нагадаємо, в Одесі почались роботи з озеленення. Софори, акації, клени планується вже найближчим часом висадити на вулицях та у парках міста. Загалом з'явиться понад 100 нових дерев, саджанці яких було вирощено у власних розсадниках.