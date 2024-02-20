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Одеса озеленюється — комунальники розпочали висадження дерев в усіх районах міста

20 лютого 2024 17:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Одеса озеленюється — комунальники розпочали висадження дерев в усіх районах міста
Комунальники висаджують нові дерева в Одесі. Фото: Одеська міська рада
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Софори, акації, клени планується вже найближчим часом висадити на вулицях та у парках Одеси. Загалом у місті з'явиться понад 100 нових дерев, саджанці яких було вирощено у власних розсадниках.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради

Що саме планують висадити

Зараз роботи тривають у парку "Юність", тут планують висадити 34 дерева. Всього в Київському районі міста будуть висаджені близько 120 дерев. Комунальники підготували лунки під висадження та завезли саджанці софори, акації, клени, зрощені на території розсадника підприємства. 

Які роботи проводяться

Працівники КП "Міськзелентрест" продовжують роботи з благоустрію зелених зон міста. Вони прибирають сухостій та торішнє листя, а також обрізають дерева і кущі троянд.

Нагадаємо, Одеська мерія хоче дозволити комунальникам здійснювати евакуацію машин. Для цього планують створити структуру, яка займатиметься питанням хаотичного паркування у місті. 

також ми писали, що Українська інспекція з контролю за якістю повітря виявила перевищення норми формальдегіду у повітрі Одеси та Миколаєва. Концентрація отрутної речовини у цих містах виявилася збільшеною майже у тисячу разів.

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