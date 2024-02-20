Одесса озеленяется — коммунальщики приступили к высадке деревьев во всех районах города
Софоры, акации, клены планируется уже в ближайшее время высадить на улицах и в парках Одессы. Всего в городе появится более 100 новых деревьев, саженцы которых были выращены в собственных питомниках.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
Что именно планируют взорвать
Сейчас работы продолжаются в парке "Юность", здесь планируют высадить 34 дерева. Всего в Киевском районе города будут высажены около 120 деревьев. Коммунальщики подготовили лунки под высадку и завезли саженцы софоры, акации, клена, выращенные на территории рассадника предприятия.
Какие работы проводятся
Работники КП "Горзелентрест" продолжают работы по благоустройству зеленых зон города. Они убирают сухостой и прошлогодние листья, а также обрезают деревья и кусты роз.
Напомним, Одесская мэрия хочет разрешить коммунальщикам осуществлять эвакуацию машин. Для этого планируется создать структуру, которая будет заниматься вопросом хаотической парковки в городе.
Также мы писали, что Украинская инспекция по контролю за качеством воздуха выявила превышение нормы формальдегида в воздухе Одессы и Николаева. Концентрация ядовитого вещества в этих городах оказалась увеличена почти в тысячу раз.
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