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В Одесской области состоялись учения по реагированию на экстренные ситуации

19 сентября 2023 18:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесской области состоялись учения по реагированию на экстренные ситуации
Обучение по реагированию на экстренные ситуации. Фото: ГУНП в Одесской области
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сегодня в Измаиле состоялись тактико-специальные учения, в которых приняли участие полицейские, спасатели и медики. Они направлены на усовершенствование совместных действий в случае вражеских обстрелов и оказания помощи пострадавшим.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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По сценарию учений вражеский обстрел привел к пожару и задымлению в здании территориального подразделения полиции. В результате происшествия были имитированы травмированные полицейские и гражданские лица, и два человека были "убиты".

Фото: ГУНП в Одесской области
Спасатели извлекли человека из здания. Фото: ГУНП в Одесской области

Участники учений немедленно провели эвакуацию лиц из загорелого здания и определили количество "пострадавших". Медицинский персонал разделил их на группы в зависимости от степени тяжести "полученных" травм и оказывал соответствующую медицинскую помощь. Зеленая зона была создана для психологической поддержки попавших в зону "обстрела".

Фото: ГУНП в Одесской области
ГСЧС и полиция оказывает помощь раненому. Фото: ГУНП в Одесской области

Сотрудники ГСЧС оперативно ликвидировали условный пожар. После медицинской помощи и тушения пожара полицейские провели осмотр места происшествия, документировали последствия инцидента и собирали вещественные доказательства.

"Мы проанализировали работу каждой из сторон участников тактико-специального обучения и сделали для себя вывод — все действовали профессионально и слаженно. Такие учения повышают эффективность взаимодействия спецслужб в реальных чрезвычайных ситуациях", — подытожил начальник Измаильского районного отдела полиции подполковник полиции Виктор Герасименко.

Напомним, Украина продолжает укреплять сотрудничество со странами НАТО по вопросам разминирования акватории Черного моря. Штаб тактической группы противоминных действий успешно завершил курс планирования противоминных операций, подготовив личный состав для совместной работы.

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