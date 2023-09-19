Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow В Одеській області відбулись навчання з реагування на екстрені ситуації arrow

В Одеській області відбулись навчання з реагування на екстрені ситуації

19 вересня 2023 18:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одеській області відбулись навчання з реагування на екстрені ситуації
Навчання з реагування на екстрені ситуації. Фото: ГУНП в Одеській області
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні в Ізмаїлі відбулися тактико-спеціальні навчання, в яких взяли участь поліцейські, рятувальники та медики. Вони спрямовані на вдосконалення спільних дій у випадку ворожого обстрілу та надання допомоги постраждалим.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

Читайте також:

Навчання для рятувальників в Одеській області

За сценарієм навчань, ворожий обстріл призвів до пожежі та задимлення в будівлі територіального підрозділу поліції. У результаті події було імітовано травмованих поліцейських та цивільних осіб, і двоє людей було "вбито".

Фото: ГУНП в Одеській області
Рятувальники дістали людину із будівлі. Фото: ГУНП в Одеській області

Учасники навчань негайно здійснили евакуацію осіб з загорілої будівлі та визначили кількість "потерпілих". Медичний персонал поділив їх на групи в залежності від ступеня тяжкості "отриманих" травм та надавав відповідну медичну допомогу. Зелена зона була створена для психологічної підтримки тих, хто потрапив у зону "обстрілу".

Фото: ГУНП в Одеській області
ДСНС та поліція надає допомогу "пораненому". Фото: ГУНП в Одеській області

Співробітники ДСНС оперативно ліквідували умовну пожежу. Після медичної допомоги та гасіння пожежі, поліцейські провели огляд місця події, документували наслідки інциденту та збирали речові докази.

"Ми проаналізували роботу кожної зі сторін учасників тактико-спеціального навчання та зробили для себе висновок – усі діяли професійно та злагоджено. Такі навчання підвищують ефективність взаємодії спецслужб в реальних надзвичайних ситуаціях", — підсумував начальник Ізмаїльського районного відділу поліції підполковник поліції Віктор Герасименко.

Нагадаємо, Україна продовжує зміцнювати співпрацю з країнами НАТО в питаннях розмінування акваторії Чорного моря. Штаб тактичної групи протимінних дій успішно завершив курс планування протимінних операцій, підготовивши особовий склад для спільної роботи.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

None

Перший для Умєрова: чого чекати від 15-го Рамштайна

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

02:17 Нове обмеження для водіїв: коли ввійде в дію та хто під нього підпадає

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз