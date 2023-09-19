В Одеській області відбулись навчання з реагування на екстрені ситуації

Навчання з реагування на екстрені ситуації. Фото: ГУНП в Одеській області

Сьогодні в Ізмаїлі відбулися тактико-спеціальні навчання, в яких взяли участь поліцейські, рятувальники та медики. Вони спрямовані на вдосконалення спільних дій у випадку ворожого обстрілу та надання допомоги постраждалим.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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За сценарієм навчань, ворожий обстріл призвів до пожежі та задимлення в будівлі територіального підрозділу поліції. У результаті події було імітовано травмованих поліцейських та цивільних осіб, і двоє людей було "вбито".

Рятувальники дістали людину із будівлі. Фото: ГУНП в Одеській області

Учасники навчань негайно здійснили евакуацію осіб з загорілої будівлі та визначили кількість "потерпілих". Медичний персонал поділив їх на групи в залежності від ступеня тяжкості "отриманих" травм та надавав відповідну медичну допомогу. Зелена зона була створена для психологічної підтримки тих, хто потрапив у зону "обстрілу".

ДСНС та поліція надає допомогу "пораненому". Фото: ГУНП в Одеській області

Співробітники ДСНС оперативно ліквідували умовну пожежу. Після медичної допомоги та гасіння пожежі, поліцейські провели огляд місця події, документували наслідки інциденту та збирали речові докази.

"Ми проаналізували роботу кожної зі сторін учасників тактико-спеціального навчання та зробили для себе висновок – усі діяли професійно та злагоджено. Такі навчання підвищують ефективність взаємодії спецслужб в реальних надзвичайних ситуаціях", — підсумував начальник Ізмаїльського районного відділу поліції підполковник поліції Віктор Герасименко.

Нагадаємо, Україна продовжує зміцнювати співпрацю з країнами НАТО в питаннях розмінування акваторії Чорного моря. Штаб тактичної групи протимінних дій успішно завершив курс планування протимінних операцій, підготовивши особовий склад для спільної роботи.