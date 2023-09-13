В Одесской области обнаружили "наркотический сад": что выращивал "бизнесмен"

Правоохранители обнаружили наркотический сад. Фото: Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины

Правоохранители в Одесской области разоблачили случай незаконного выращивания наркосодержащих растений. 43-летний местный житель решил использовать приусадебный участок своих родственников для создания "наркотического сада", маскируя его под фруктовый сад.

Об этом сообщает Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

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Полицейские, получив оперативную информацию, совместно с пограничниками провели обыск территории и обнаружили 45 ухоженных кустов конопли разной высоты, от 1 до 2 метров. Кроме того, в подвале дома было обнаружено более 10 килограммов сухой измельченной "травы".

Кроме наркорастений, полицейские обнаружили переработанный на травматическое оружие револьвер "МЭ 38 Compact" с патронами калибра 9 мм. Муж утверждал, что выращивал эти растения для собственного употребления.

Обнаружен наркотический сад. Фото: Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины

Какое наказание ждет садовника

Сейчас идет расследование уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 310 "Посев или выращивание снотворного мака или конопли" и ч. 2 ст. 309 "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств…" Уголовного кодекса Украины. Санкции первой статьи предусматривают наказание в виде штрафа от ста до пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет. Между тем, за вторую статью предусмотрено наказание в виде штрафа от двух тысяч до пяти тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок до трех лет.

Напомним, моряку, попытавшемуся ввести на территорию Украины каннабис, выдвинули подозрение в контрабанде наркотического средства. Инцидент произошел во время таможенного контроля на посту "Измаил".