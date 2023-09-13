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В Одеській області виявили "наркотичний сад": що вирощував "бізнесмен"

13 вересня 2023 17:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одеській області виявили "наркотичний сад": що вирощував "бізнесмен"
Правоохоронці виявили наркотичний сад. Фото: Південне регіональне управління Держприкордонслужби України
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Правоохоронці на Одещині викрили випадок незаконного вирощування нарковмісних рослин. 43-річний місцевий житель вирішив використовувати присадибну ділянку своїх родичів для створення "наркотичного саду", маскуючи його під фруктовий сад.

Про це повідомляє Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.

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Поліцейські, отримавши оперативну інформацію, спільно з прикордонниками здійснили обшук території і виявили 45 доглянутих кущів конопель різної висоти, від 1 до 2 метрів. Крім того, у підвалі будинку було знайдено понад 10 кілограмів сухої подрібненої "трави".

Окрім наркорослин, поліцейські також виявили перероблений на травматичну зброю револьвер "МЕ 38 Compact" з патронами калібру 9 мм. Чоловік стверджував, що вирощував ці рослини для власного вживання.

Фото: Південне регіональне управління Держприкордонслужби України
Виявлений наркотичний сад. Фото: Південне регіональне управління Держприкордонслужби України

Яке покарання чекає на садівника

Зараз триває розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 310 "Посів або вирощування снодійного маку чи конопель" та ч. 2 ст. 309 "Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів…" Кримінального кодексу України. Санкції першої статті передбачають покарання у вигляді штрафу від ста до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років. Тим часом за другу статтю передбачено покарання у вигляді штрафу від двох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до трьох років.

Нагадаємо, морякові, який спробував ввести на територію України канабіс, висунули підозру в контрабанді наркотичного засобу. Інцидент відбувся під час митного контролю на посту "Ізмаїл".

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