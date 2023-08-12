В Одесской области разоблачили наркопреступника: какое наказание грозит
В Одесской области разоблачили жителя Березовского района в наркопреступлениях. Мужчина выращивал на заднем дворе своего имения коноплю.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.
По информации правоохранителей, 49-летний мужчина за аналогичные преступления был приговорен в 2022 году к условному сроку наказания.
Детали преступления
Растения с наркотическим содержанием преступник выращивал для изготовления наркотических средств для собственного употребления, а семена хранил для последующей высадки.
Во время обыска по месту жительства у мужчины обнаружили:
- 13 высушенных ветвей растений, похожих на коноплю;
- 49 высаженных кустов конопли;
- семена конопли.
В настоящее время все изъятое полицейские направили на экспертные исследования в рамках уголовного производства.
Какое наказание грозит
Возбуждено уголовное производство по частям 2 статей 309 и 310 УК Украины. Эти наказания предусматривают заключение на срок до трех и семи лет. Следствие продолжается.
Напомним, Государственному бюро расследований (ДБР) вместе с Нацполицией удалось раскрыть преступную схему, которую спланировал и возглавил местный полицейский. Ему и его сообщникам, участвовавшим в создании сети публичных учреждений, сообщено о подозрении.