В Одесі поліцейський організував мережу закладів розпусти

ДБР викрили салони, що надавали інтимні послуги. Фото: ДБР

Державному бюро розслідувань (ДБР) разом із Нацполіцією вдалося розкрити злочинну схему, яку спланував і очолив місцевий поліцейський. Йому та його спільникам, які брали участь у створенні мережі закладів розпусти, повідомлено про підозру.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

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За даними розслідування, працівник поліції використовував свою посаду для маскування незаконної діяльності. Його мережа включала шість салонів інтимних послуг у центрі міста. На нього та його спільників працювало понад 20 жінок віком від 18 до 45 років для роботи в цих закладах.

Правоохоронці викрили роботу салону інтимних послуг. Фото: ДБР

Незаконний заробіток

Орієнтувалася ця мережа насамперед на іноземців. Ціни на надання "послуг" становили 500 доларів за ніч, а заробітки організаторів з місяця до місяця перевищували 30 тисяч доларів.

Гроші, зароблені на проституції. Фото: ДБР

Яке покарання чекає на поліцейського

На сьогодні проти поліцейського та інших членів групи порушено справу з підозрою у сутенерстві та створенні місць розпусти. Згідно зі статтями 302 і 303 Кримінального кодексу України, що визначають ці злочини, їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років із конфіскацією майна.

Слідчі дії правоохоронців. Фото: ДБР

Нагадаємо, у Миколаєві, Одесі та Києві розкрита схема заробітку мільйонів гривень щомісяця від діяльності фактичних та віртуальних порностудій. Правоохоронці викрили 47-річну організаторку та двох її адміністраторок, які збагачувалися на несанкціонованій діяльності.

Також ми писали, що правоохоронці затримали жінку, яка займалася вербуванням молодих одеситок для сексуальної експлуатації за кордоном. 23-річна уродженка Харківщини організувала перевезення жінок до Литовської Республіки з метою примусової проституції.