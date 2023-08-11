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В Одессе полицейский организовал сеть публичных заведений

11 августа 2023 15:03
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одессе полицейский организовал сеть публичных заведений
ГБР разоблачили салоны, оказывавшие интимные услуги. Фото: ГБР
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Государственному бюро расследований (ГБР) вместе с Нацполицией удалось раскрыть преступную схему, которую спланировал и возглавил местный полицейский. Ему и его сообщникам, участвовавшим в создании сети публичных учреждений, сообщено о подозрении.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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По данным расследования, сотрудник полиции использовал свой пост для маскировки незаконной деятельности. Его сеть включала в себя шесть салонов интимных услуг в центре города. На него и его сообщников работало более 20 женщин от 18 до 45 лет для работы в этих заведениях.

Правоохранители разоблачили работу салона интимных услуг. Фото: ДБР
Правоохранители разоблачили работу салона интимных услуг. Фото: ГБР

Незаконный заработок

Ориентировалась эта сеть прежде всего на иностранцев. Цены на предоставление "услуг" составляли 500 долларов за ночь, а заработки организаторов из месяца в месяц превышали 30 тысяч долларов.

Деньги заработаны на проституции. Фото: ГБР

Какое наказание ждет полицейского

В настоящее время против полицейского и других членов группы было возбуждено дело с подозрением в сутенерстве и создании мест разврата. Согласно статьям 302 и 303 Уголовного кодекса Украины, определяющим эти преступления, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

Следственные действия правоохранителей. Фото: ГБР

Напомним, в Николаеве, Одессе и Киеве раскрыта схема заработка миллионов гривен ежемесячно от деятельности фактических и виртуальных порностудий. Правоохранители разоблачили 47-летнюю организатора и двух ее администраторов, которые обогащались на несанкционированной деятельности.

Также мы писали, что правоохранители задержали женщину, которая занималась вербовкой молодых одесситок для сексуальной эксплуатации за границей. 23-летняя уроженка Харьковской области организовала перевозку женщин в Литовскую Республику с целью принудительной проституции.

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