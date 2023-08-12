В Одеській області викрили наркозлочинця: яке покарання загрожує
В Одеській області викрили жителя Березівського району у наркозлочинах. Чоловік вирощував на задньому дворі свого маєтку коноплі.
Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області.
За інформацією правоохоронців, 49-річний чоловік за аналогічні злочини був засуджений у 2022 році до умовного терміну покарання.
Деталі злочину
Рослини з наркотичним вмістом злочинець вирощував для виготовлення наркотичних засобів для власного вживання, а насіння зберігав для наступної висадки.
Під час обшуку за місцем проживання у чоловіка виявили:
- 13 висушених гілок рослин, схожих на коноплі;
- 49 висаджених кущів конопель;
- насіння конопель.
Наразі все вилучене поліцейські скерували на експертні дослідження в рамках кримінального провадження.
Яке покарання загрожує
Розпочато кримінальне провадження за частинами 2 статей 309 та 310 КК України. Ці покарання передбачають ув'язнення строком до трьох та семи років. Слідство триває.
Нагадаємо, Державному бюро розслідувань (ДБР) разом із Нацполіцією вдалося розкрити злочинну схему, яку спланував і очолив місцевий поліцейський. Йому та його спільникам, які брали участь у створенні мережі закладів розпусти, повідомлено про підозру.