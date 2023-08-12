Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow В Одеській області викрили наркозлочинця: яке покарання загрожує arrow

В Одеській області викрили наркозлочинця: яке покарання загрожує

12 серпня 2023 11:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одеській області викрили наркозлочинця
Речові докази на місці злочину. Фото: Нацполіція
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області викрили жителя Березівського району у наркозлочинах. Чоловік вирощував на задньому дворі свого маєтку коноплі.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області.

Читайте також:

За інформацією правоохоронців, 49-річний чоловік за аналогічні злочини був засуджений у 2022 році до умовного терміну покарання.

поліцейські викрили жителя березівського району у наркозлочинах
Незаконні висадження наркотичної рослини. Фото: Нацполіція

Деталі злочину

Рослини з наркотичним вмістом злочинець вирощував для виготовлення наркотичних засобів для власного вживання, а насіння зберігав для наступної висадки.

Під час обшуку за місцем проживання у чоловіка виявили:

  • 13 висушених гілок рослин, схожих на коноплі;
  • 49 висаджених кущів конопель;
  • насіння конопель.

Наразі все вилучене поліцейські скерували на експертні дослідження в рамках кримінального провадження.

поліцейські викрили жителя березівського району у наркозлочинах
Поліція працює на місці злочину. Фото: Нацполіція

Яке покарання загрожує

Розпочато кримінальне провадження за частинами 2 статей 309 та 310 КК України. Ці покарання передбачають ув'язнення строком до трьох та семи років. Слідство триває.

поліцейські викрили жителя березівського району у наркозлочинах
Поліцейські перевіряють речові докази. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, Державному бюро розслідувань (ДБР) разом із Нацполіцією вдалося розкрити злочинну схему, яку спланував і очолив місцевий поліцейський. Йому та його спільникам, які брали участь у створенні мережі закладів розпусти, повідомлено про підозру.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

None

"Таких потужних ліній оборони противника історія воєн ще не бачила", – Чернєв

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

Новина з відео

13:25 Коля Сєрга відверто висловився про Віталія Козловського в ЗСУ

Новина з фото

17:55 У Польщі показали танки Leopard з України, які приїхали на ремонт

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз