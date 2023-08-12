В Одеській області викрили наркозлочинця

Речові докази на місці злочину. Фото: Нацполіція

В Одеській області викрили жителя Березівського району у наркозлочинах. Чоловік вирощував на задньому дворі свого маєтку коноплі.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області.

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За інформацією правоохоронців, 49-річний чоловік за аналогічні злочини був засуджений у 2022 році до умовного терміну покарання.

Незаконні висадження наркотичної рослини. Фото: Нацполіція

Деталі злочину

Рослини з наркотичним вмістом злочинець вирощував для виготовлення наркотичних засобів для власного вживання, а насіння зберігав для наступної висадки.

Під час обшуку за місцем проживання у чоловіка виявили:

13 висушених гілок рослин, схожих на коноплі;

49 висаджених кущів конопель;

насіння конопель.

Наразі все вилучене поліцейські скерували на експертні дослідження в рамках кримінального провадження.

Поліція працює на місці злочину. Фото: Нацполіція

Яке покарання загрожує

Розпочато кримінальне провадження за частинами 2 статей 309 та 310 КК України. Ці покарання передбачають ув'язнення строком до трьох та семи років. Слідство триває.

Поліцейські перевіряють речові докази. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, Державному бюро розслідувань (ДБР) разом із Нацполіцією вдалося розкрити злочинну схему, яку спланував і очолив місцевий поліцейський. Йому та його спільникам, які брали участь у створенні мережі закладів розпусти, повідомлено про підозру.