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В Одесской области погиб пограничник — что известно

14 марта 2024 15:40
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
В Одесской области погиб пограничник — что известно
Пограничник смотрит вдаль. Фото: ГПСУ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Сегодня, 14 марта, на одном из КПП в Одесской области было обнаружено тело инспектора пограничной службы. В настоящее время проводится расследование для установления всех обстоятельств происшествия.

Об этом сообщают СМИ.

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Что известно об инциденте

Сегодня утром на КПП "Удобное" в туалете было найдено тело. Погибшим оказался 20-летний инспектор пограничной службы.

Глава пресс-службы полиции Одесской области подтвердила факт смерти пограничника, однако отметила, что окончательной версии пока нет.

"Рассматривается несколько версий обстоятельств смерти пограничника, также решается вопрос о квалификации этого случая" , — пояснила Любовь Гордиевская. Однако, как отмечают СМИ, инцидент мог произойти из-за небрежного обращения с оружием.

Криминальные события в Одесской области

Ранее мы сообщали, что в городе Подольск Одесской области задержали подозреваемого в убийстве военнослужащего. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Также мы писали о том, что в Одесской области произошел теракт возле одного из военных объектов. Неизвестные взорвали автомобиль Украинской добровольческой армии, где находились Альберт и Наталья Кручинины. Сейчас за их жизнь сражаются врачи.

Одесса
оружие
смерть
пограничники
Одесская область
Новости Одессы
ГПСУ

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