В Одеській області загинув прикордонник — що відомо

Прикордонник дивиться в далечінь. Фото: ДПСУ

Сьогодні, 14 березня, на одному з КПП в Одеській області було виявлено тіло інспектора прикордонної служби. Наразі ведеться розслідування для встановлення усіх обставин події.

Про це повідомляють ЗМІ.

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Що відомо про інцидент

Сьогодні вранці на КПП "Удобне" у вбиральні було знайдено тіло. Загиблим виявився 20-річний інспектор прикордонної служби.

Глава прес-служби поліції Одеської області підтвердила факт смерті прикордонника, проте зазначила, що остаточної версії поки немає.

"Розглядається кілька версій обставин смерті прикордонника, також вирішується питання про кваліфікацію цього випадку", — пояснила Любов Гордієвська. Проте, як зазначають ЗМІ, інцидент міг статися через необачне поводження зі зброєю.

Кримінальні події на Одещині

Раніше ми повідомляли, що у місті Подільськ, що на Одещині, затримали підозрюваного у вбивстві військовослужбовця. Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також ми писали про те, що в Одеській області стався теракт біля одного з військових об'єктів. Невідомі підірвали автомобіль Української добровольчої армії, в якому перебували Альберт та Наталя Кручиніни. Зараз за їхнє життя борються лікарі.