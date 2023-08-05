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В Одесской области задержали браконьеров: какое наказание грозит

5 августа 2023 16:25
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одесской области разоблачили двух браконьеров
Полицейские изъяли вещественные доказательства. Фото: Нацполиция
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области задержаны мужчины, которые занимались незаконным выловом рыбы. Браконьеры на Днестровском лимане использовали запрещенные орудия лова.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

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Детали инцидента

Полиция вместе с пограничниками обнаружили возле Залива местных жителей 24-х и 49-ти лет, которые рыбачили с помощью запрещенных орудий лова — ятеров.

Что изъяли

У браконьеров изъяли шесть ятеров и более 21 килограмма улова — креветок, крабов, камбал и бычков.

Какое наказание грозит

Полиция начала производство по признакам части 1 статьи 249 УК Украины. Речь идет о незаконном занятии рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом, если оно причинило существенный вред. Это наказание грозит лишением свободы на срок до 3 лет.

Напомним, на реке Дунай, в районе Старостамбульского устья близ Вилкового, пограничники Измаильского отряда во время служебного дежурства обнаружили лодку с двумя лицами. После проведения проверки в плавсредстве была найдена белуга под защитой Красной книги.

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