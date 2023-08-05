На Одещині викрили двох браконьєрів

Поліцейські вилучили речові докази. Фото: Нацполіція

В Одеській області затримали чоловіків, які займалися незаконним виловом риби. Браконьєри на Дністровському лимані використовували заборонені знаряддя лову.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

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Деталі інциденту

Поліція разом з прикордонниками виявили біля Затоки місцевих жителів віком 24-х та 49-ти років, які рибалили за допомогою заборонених знарядь лову — ятерів.

Що вилучили

У браконьєрів вилучили шість ятерів та понад 21 кілограм улову — креветок, крабів, камбал та бичків.

Яке покарання загрожує

Наразі поліція розпочала провадження за ознаками частини 1 статті 249 КК України. Йдеться про незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом, якщо воно заподіяло істотну шкоду. Це покарання загрожує позбавленням волі строком до 3 років.

Нагадаємо, на річці Дунай, в районі Старостамбульського гирла поблизу Вилкового, прикордонники Ізмаїльського загону під час службового чергування виявили човен з двома особами. Після проведення перевірки в плавзасобі була знайдена білуга, яка під захистом Червоної книги.