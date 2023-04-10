В Одесской области задержали браконьеров, перевозивших рыбу

Изъятие рыбы. Фото: Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа

В Болградском районе правоохранители задержали нарушителя, перевозившего рыбу. Мужчина не смог предоставить документы, подтверждающие законность приобретения живых биоресурсов.

Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа.

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"Правоохранители задержали злоумышленника, перевозившего водные биоресурсы, а именно: 243 кг сазанов и 30 кг карасей без документов, подтверждающих законность приобретения", — говорится в сообщении.

В отношении мужчины составлен протокол по части 1 статьи 88-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Данная статья за нарушение порядка приобретения, сбыта или распространения объектов животного или растительного мира предусматривает наложение штрафа от тридцати до ста не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (510-1700 гривен) с конфискацией объектов животного или растительного мира, или без таковой.

Материалы дела будут направлены в суд.

Напомним, в Одесской области браконьеры нанесли ущерб на полмиллиона гривен. Обнаружили незаконный улов вблизи Затоки, где из водоема изъят невод. В котором находилось около 100 кг рыбы и креветки.