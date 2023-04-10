В Одеській області затримали браконьєрів, які перевозили рибу

Вилучення риби. Фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу

У Болградському районі правоохоронці затримали порушника, який перевозив рибу. Чоловік не зміг надати документи, що підтверджують законність придбання живих біоресурсів.

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

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"Правоохоронці затримали зловмисника, який перевозив водні біоресурси, а саме: 243 кг сазанів та 30 кг карасів без документів, що підтверджують законність придбання",— йдеться у повідомленні.

Відносно чоловіка складено протокол за частиною 1 статті 88 -1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Дана стаття за порушення порядку придбання, збуту чи розповсюдження об’єктів тваринного або рослинного світу передбачає накладення штрафу від тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (510-1700 гривень) з конфіскацією об’єктів тваринного або рослинного світу чи без такої.

Матеріали справи будуть направлені до суду.

Нагадаємо, на Одещині браконьєри завдали збитків на пів мільйона гривень. Виявили незаконний улов поблизу Затоки, де з водойми вилучено невід. В якому знаходилось майже 100 кг риби та креветки.