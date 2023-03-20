Рибалки Одещини почали вилов дунайського оселедця

В області відкрили додаткові ділянки для рибного промислу

У місті Вилкове рибалки вийшли на воду для вилову дунайського оселедця. В обласній військовій адміністрації дозволили їм займатися промислом на додаткових ділянках з урахуванням умов безпеки.

Про це повідомив голова Ізмаїльської РВА Родіон Абашев.

"Цій події передувала робота з розв'язання численних проблем, визначених, перш за все, на зустрічах безпосередньо з рибалками, з Міністерством аграрної політики та продовольства України та Комітетом Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики, Державним агентством меліорації та рибного господарства в Одеській області та Департаментом аграрної політики, продовольства та земельних відносин Одеської ОВА, іншими управліннями та відомствами", — написав Родіон Абашев.

Окремо очільник РВА нагадав про торішнє розпорядження начальника Одеської обласної військової адміністрації Максима Марченка, згідно з яким був дозволений вилов оселедця лише у світлий час доби з 7.00 до 19.00 за погодженням з територіальними органами Державної прикордонної служби України. Втім цього року вдалося розв'язати питання риболовлі та дати можливість територіальним громадам Дунайського басейну відновити промисел.

"Цьогоріч був затверджений спільний наказ Командувача оперативно-стратегічного угруповання та начальника Одеської ОВА щодо відкриття додаткових ділянок для рибальства на річці Дунай з урахуванням безпекової ситуації, що стало відповіддю на численні запити від самих рибалок", — зазначив очільник районної адміністрації.

Нагадаємо, в Україні стартувала реформа рибної галузі. Через рік простою одеські рибалки змогли вийти в море і зайнятися своїм промислом. Місця для рибальства вже позначені, ось лише правила видачі дозволів змінилися.