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Рибалки Одещини почали вилов дунайського оселедця

20 березня 2023 15:31
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
Рибалки Одещини почали вилов дунайського оселедця
В області відкрили додаткові ділянки для рибного промислу
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

У місті Вилкове рибалки вийшли на воду для вилову дунайського оселедця. В  обласній військовій адміністрації дозволили їм займатися промислом на додаткових ділянках з урахуванням умов безпеки.

Про це повідомив  голова Ізмаїльської РВА Родіон Абашев.

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"Цій події передувала робота з розв'язання численних проблем, визначених, перш за все, на зустрічах безпосередньо з рибалками, з Міністерством аграрної політики та продовольства України та Комітетом Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики, Державним агентством меліорації та рибного господарства в Одеській області та Департаментом аграрної політики, продовольства та земельних відносин Одеської ОВА, іншими управліннями та відомствами", — написав Родіон Абашев.

Окремо очільник РВА нагадав про торішнє розпорядження начальника Одеської обласної військової адміністрації Максима Марченка, згідно з яким був дозволений вилов оселедця лише у світлий час доби з 7.00 до 19.00 за погодженням з територіальними органами Державної прикордонної служби України.  Втім цього року вдалося розв'язати питання риболовлі та дати можливість територіальним громадам Дунайського басейну відновити промисел.

"Цьогоріч був затверджений спільний наказ Командувача оперативно-стратегічного угруповання та начальника Одеської ОВА щодо відкриття додаткових ділянок для рибальства на річці Дунай з урахуванням безпекової ситуації, що стало відповіддю на численні запити від самих рибалок", — зазначив очільник районної адміністрації.

Нагадаємо,  в Україні стартувала реформа рибної галузі. Через рік простою одеські рибалки змогли вийти в море і зайнятися своїм промислом. Місця для рибальства вже позначені, ось лише правила видачі дозволів змінилися.

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