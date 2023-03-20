Рыбалки Одесщины начали отлов дунайской сельди

В области открыли дополнительные участки для рыбного промысла

В городе Вилково рыбаки вышли на воду для отлова дунайской сельди. В областной военной администрации разрешили заниматься промыслом на дополнительных участках с учетом условий безопасности.

Об этом сообщил глава Измаильского РВА Родион Абашев.

"Этому событию предшествовала работа по решению многочисленных проблем, определенных, прежде всего, на встречах непосредственно с рыболовами, с Министерством аграрной политики и продовольствия Украины и Комитетом Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики, Государственным агентством мелиорации и рыбного хозяйства в Одесской области и Департаментом аграрной политики, продовольствия и земельных отношений Одесской ОВА, другими управлениями и ведомствами", – написал Родион Абашев.

Отдельно глава РВА напомнил о прошлогоднем распоряжении начальника Одесской областной военной администрации Максима Марченко, согласно которому был разрешен отлов сельди только в светлое время суток с 7.00 до 19.00 по согласованию с территориальными органами Государственной пограничной службы Украины. Впрочем, в этом году удалось решить вопросы рыбалки и дать возможность территориальным общинам Дунайского бассейна восстановить промысел.

"В этом году был утвержден общий приказ Командующего оперативно-стратегической группировки и начальника Одесской ОВ по открытию дополнительных участков для рыболовства на реке Дунай с учетом ситуации безопасности, что стало ответом на многочисленные запросы от самих рыболовов", — отметил глава районной администрации.

Напомним, в Украине стартовала реформа рыбной отрасли. Через год простоя одесские рыбаки смогли выйти в море и заняться своим промыслом. Места для рыболовства уже обозначены, вот только правила выдачи разрешений изменились.