На Одещині браконьєри  завдали збитків на півмільйона гривень

Заборонений невід правоохоронці виявили поблизу Затоки

Поблизу Затоки з водойми вилучено невід. В якому знаходилось майже 100 кг риби та креветки.

Про це повідомляє Одеський рибоохоронний патруль.

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"На каналі "Бугаз-1" та "Бугаз-2", поблизу смт Затока Шабівської ТГ Білгород-Дністровського району, викрито грубе порушення правил рибальства. В забороненому для вилову риби місці вилучено невід, в якому знаходилось 94 кг креветки та атерини",— йдеться у повідомленні.

За попередніми розрахунками збитки становлять 448 065 грн.

На керівника рибодобувного підприємства складено адмінпротокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП.

Водні біоресурси та знаряддя лову вилучено представниками поліції.

Нагадаємо, у місті Вилкове рибалки вийшли на воду для вилову дунайського оселедця. В обласній військовій адміністрації дозволили їм займатися промислом на додаткових ділянках з урахуванням умов безпеки.

Одеські рибалки зможуть отримати спеціальний квиток для вилову риби.

Щоб купити рибальський квиток в Україні, треба зайти в електронний кабінет на офіційному сайті Державної агенції рибного господарства України.

У кабінеті можна вибрати водний об’єкт або його частину, територіальну громаду в районі якої планується використати рибальський квиток, водні біоресурси, які планується виловити, календарний день запланованої риболовлі.

Фото: Рибоохоронний патруль