В Одесской области браконьеры нанесли ущерб на полмиллиона гривен

Запретный невод правоохранители обнаружили вблизи Затоки

Вблизи Залива из водоема изъят невод. В котором находилось около 100 кг рыбы и креветки.

Об этом сообщает Одесский рыбоохранный патруль.

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"На канале "Бугаз-1" и "Бугаз-2", близ пгт Затока Шабовской ТГ Белгород-Днестровского района, разоблачено грубое нарушение правил рыболовства. В запрещенном для отлова рыбы месте изъят невод, в котором находилось 94 кг креветки и атерины", — говорится в сообщении.

По предварительным расчетам ущерб составляет 448 065 грн.

На руководителя рыбодобывающего предприятия составлен админпротокол по ч. 4 ст. 85 КУоАП.

Водные биоресурсы и орудия ловли изъяты представителями полиции.

Напомним, в городе Вилково рыбаки вышли на воду для отлова дунайской сельди. В областной военной администрации разрешили заниматься промыслом на дополнительных участках с учетом условий безопасности.

Одесские рыбаки смогут получить специальный билет для отлова рыбы.

Чтобы купить рыболовный билет в Украине, нужно зайти в электронный кабинет на официальном сайте Государственного агентства рыбного хозяйства Украины.

В кабинете можно выбрать водный объект или его часть, территориальную общину, в которой планируется использовать рыболовный билет, а также водные биоресурсы, которые планируется выловить, календарный день запланированной рыбалки.

Фото: Рибоохоронний патруль