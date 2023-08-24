В одесской опере стартовал Бархатный сезон: какое представление открывает фестиваль

Опера "Екатерина". Фото: Одесская опера

24 августа, в День Независимости Украины, Одесский национальный академический театр оперы и балета начинает Восьмой фестиваль искусств под названием "Бархатный сезон в Одесской опере". Сезон откроет современная опера Александра Родина по мотивам Тараса Шевченко под названием "Екатерина".

Об этом сообщает Одесская Опера.

Читайте также:

Бархатный сезон в опере

"Этот "Бархатный сезон" является для нас сезоном Вдохновенных, Несокрушимых, Непокоренных и Непобедимых. Символично, что фестиваль открывается современной оперой Александра Родина по мотивам творческого наследия Тараса Шевченко "Екатерина". В обновленной трактовке Одесской оперы — это настоящий протест, что дань памяти о страшной цене, которую платим за свою государственность и независимость", — говорится в сообщении.

Театр оперы и балета. Фото: Одесская опера

Всего в фестивале представлены представления и концерты. Билеты стоимостью от 100 до 650 грн. Их можно приобрести по ссылке по названию. Репертуар "Бархатного сезона" смотрите в материале.

Напомним, в рамках 14-го Одесского международного кинофестиваля, запланированного на период с 19 по 26 августа, зрители смогут насладиться уникальным блоком специальных показов под названием "Фестиваль Фестивалей". Он насчитывает три фильма, которые уже получили награды на разных международных фестивалях.