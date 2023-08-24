В одеській опері стартував Оксамитовий сезон: яка вистава відкриває фестиваль

Опера "Катерина". Фото: Одеська опера

24 серпня, в День Незалежності України, Одеський національний академічний театр опери та балету розпочинає Восьмий фестиваль мистецтв під назвою "Оксамитовий сезон в Одеській опері". Сезон відкриє сучасна опера Олександра Родіна за мотивами Тараса Шевченка під назвою "Катерина".

Про це повідомляє Одеська Опера.

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"Цей "Оксамитовий сезон" є для нас сезоном Натхненних, Незламних, Нескорених та Непереможних. Символічно, що фестиваль відкривається сучасною оперою Олександра Родіна за мотивами творчої спадщини Тараса Шевченка "Катерина". В оновленій трактовці Одеської опери — це справжній протест, що лунає як данина пам'яті про страшну ціну, яку платимо за свою державність і незалежність", — йдеться в повідомленні.

Театр опери та балету. Фото: Одеська опера

Всього в фестивалі представлено вистав та концертів. Квитки вартістю від 100 до 650 гривень. Їх можна придбати за посиланням по назві. Репертуар "Оксамитового сезону" дивіться в матеріалі.

Нагадаємо, в рамках 14-го Одеського міжнародного кінофестивалю, запланованого на період з 19 по 26 серпня, глядачі матимуть нагоду насолодитися унікальним блоком спеціальних показів під назвою "Фестиваль Фестивалів". Він нараховує три фільми, що вже отримали нагороди на різних міжнародних фестивалях.