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В одеській опері стартував Оксамитовий сезон: яка вистава відкриває фестиваль

24 серпня 2023 18:30
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Анна Мурадова
Редактор
В одеській опері стартував Оксамитовий сезон: яка вистава відкриває фестиваль
Опера "Катерина". Фото: Одеська опера
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

24 серпня, в День Незалежності України, Одеський національний академічний театр опери та балету розпочинає Восьмий фестиваль мистецтв під назвою "Оксамитовий сезон в Одеській опері". Сезон відкриє сучасна опера Олександра Родіна за мотивами Тараса Шевченка під назвою "Катерина". 

Про це повідомляє Одеська Опера.

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Оксамитовий сезон в опері

"Цей "Оксамитовий сезон" є для нас сезоном Натхненних, Незламних, Нескорених та Непереможних. Символічно, що фестиваль відкривається сучасною оперою Олександра Родіна за мотивами творчої спадщини Тараса Шевченка "Катерина". В оновленій трактовці Одеської опери — це справжній протест, що лунає як данина пам'яті про страшну ціну, яку платимо за свою державність і незалежність", — йдеться в повідомленні. 

Театр опери та балету. Фото: Одеська опера

Всього в фестивалі представлено вистав та концертів. Квитки вартістю від 100 до 650 гривень. Їх можна придбати за посиланням по назві. Репертуар "Оксамитового сезону" дивіться в матеріалі

Нагадаємо, в рамках 14-го Одеського міжнародного кінофестивалю, запланованого на період з 19 по 26 серпня, глядачі матимуть нагоду насолодитися унікальним блоком спеціальних показів під назвою "Фестиваль Фестивалів". Він нараховує три фільми, що вже отримали нагороди на різних міжнародних фестивалях. 

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