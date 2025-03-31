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В одесском гериатрическом центре обновят асфальт за 7 млн ​​грн

31 марта 2025 14:24
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Ремонт гериатрического дома в Одессе
Гериатрический дом. Фото: Одесский городской совет
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

В Одессе отремонтируют асфальтовое покрытие гериатрического дома милосердия за 7 миллионов гривен. Подрядчик должен завершить все восстановительные работы до конца 2026 года.

Об этом Новини.LIVE узнали из тендерного предложения, которое разместили на площадке Prozorro.

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Что планируют сделать

Тендерное предложение с ожидаемой стоимостью в 7 371 465,60 гривен объявило Управление дорожного хозяйства Одесского городского совета. Подрядчик должен успеть подать заявку до 14 апреля 2025 года. А сам аукцион планируют начать 15-го числа. Площадь заведения, подлежащего капитальному ремонту составляет 2 121, 92 м². Чиновники собираются полностью обновить твердое покрытие территории гериатрического дома и проездов, прилегающих к зданию. Победитель обязан завершить до 31 декабря 2026 года.

В Одессе отремонтируют гериатрический дом за 7 миллионов - фото 1
Тендерное предложение. Фото: скриншот

Напомним, недавно мы писали о новой дороге в Одесской области. А также о реконструкции лицея за 155 миллионов.

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