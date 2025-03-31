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В одеському геріатричному центрі оновлять асфальт за 7 млн грн

31 березня 2025 14:24
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Ремонт геріатричного дому в Одесі
Геріатричний дім. Фото: Одеська міська рада
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

В Одесі відремонтують асфальтове покриття геріатричного дому милосердя за 7 мільйонів гривень. Підрядник має завершити усі відновлювальні роботи до кінця 2026 року.

Про це Новини.LIVE дізналися з тендерної пропозиції, яку розмістили на майданчику Prozorro.

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Що планують зробити

Тендерну пропозицію з очікуваною вартістю у 7 371 465,60 гривень оголосило Управління дорожнього господарства Одеської міської ради. Підрядник повинен встигнути подати заявку до 14 квітня 2025 року. А сам аукціон має розпочатись 15-го. Площа закладу, що підлягає капітальному ремонту складає 2 121, 92 м². Планують повністю оновити тверде покриття території геріатричного дому та проїздів, прилеглих до будівлі. Переможець зобов'язаний завершити до 31 грудня 2026 року.

В Одесі відремонтують геріатричний будинок за 7 мільйонів - фото 1
Тендерна пропозиція. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно ми писали про нову дорогу на Одещині. А також про реконструкцію ліцею за 155 мільйонів.

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